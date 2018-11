Cu gândul la acel vis, părintele a făcut apel la comunitate să-l ajute. Clădirea de pe strada Victoriei, din Techirghiol, ar putea găzdui, în curând, peste 50 de copii abandonați, dar și mame cu copii mici rămase pe străzi din pricina violențelor conjugale.

„Doamne, facă-se voia Ta!”

„Eu am vazut totul și am spus, Doamne, să se facă voia ta, ca ceea ce văd să se şi împlinească. Le văd! Le văd din momentul în care era pământ, era teren aici. Şi când am sfințit locul, de atunci le vad pe toate. Fiecare cum trebuie să fie”, a spus preotul.

Construcția realizată cu sprijinul voluntarilor și cu donații de peste 200.000 de euro a fost ridicată. Ea are 17 camere, care vor oferi tot confortul celor care vor locui acolo.

Părintele spune că mai are nevoie de încă aproximativ 100.000 de euro ca să termine această construcție și totul să fie conform celor „văzute” în vis.

Din toamna viitoare, el vrea să înceapă și construcția unui stabiliment pentru îngrijirea bătrânilor.

