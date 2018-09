„Am avut jucători au cheltuit până la 22.000 de lire odată”, povestește Morgan ca și cum ar fi cel mai normal lucru din lume.

El și-a început afacerea anul trecut, când a realizat o pagină de Instagram și a început să contacteze jucători de fotbal cărora să le propună hainele pe care le avea el de vânzare. Primul lui client a fost Cohen Bramall, care tocmai semnase cu Arsenal.

Douăsprezece luni mai târziu, îi are clienți pe peste 300 de jucători de top, printre care Mesut Ozil, Benjamin Mendy, Michy Batshuayi, Paul Pogba, Kevin de Bruyne sau Dele Alli. Acestora, Morgan le vinde de la hanorace Givenchy la adidașii Alexander McQueen sau orice alktceva își doresc.

„Oamenii vin la mine pentru că le pot obține lucruri care nu sunt disponibile în magazine, de obicei pentru că își doresc articole care sunt rare, limitate sau stocul este epuizat. Dar eu reușesc întotdeauna să le obțin ceea ce își doresc”, explică adolescentul într-un interviu pentru bleacherreport.com.

Pasiunea sa pentru modă a început când avea 13 ani și a început să cumpere și să vândă piese online pentru a-și umple garderoba. Dar succesul lui uimitor nu a venit, însă, din noroc. El spune că a muncit din greu și și-a gândit foarte bine strategia pentru a ajunge în punctul în care este astăzi.

„Într-o noapte i-am trimis un mesaj privat lui Cohen Bramall, care tocmai s-a alăturat echipei Arsenal”, spune adolescentul. „mi-a răspuns că este interesat de ceea ce vindeam și patru zile mai târziu ne-am întâlnit și mi-a cumpărat o pereche de Yeezys. În următoarea săptămână, coechipierul lui, Chris Willock m-a contactat să văd ce altceva aveam dispoziție. În scurt timp, întreaga echipă de tineret de la Arsenal cumpăra de la mine', povestește Morgan.

Acum are jumătate din prima echipă Arsenal care cumpără de la el și mulți alți jucători de top din Europa.

Morgan studiază economia, psihologia și matematica la nivel avansat și recunoaște că profesorii lui devin frustrați de faptul că vorbește la telefon în timpul lecțiilor. Dar el este, de asemenea, conștient de faptul că studiile rămân importante, iar atunci când chiar trebuie poate lăsa telefonul la o parte.

Adolescentul spune că primește în fiecare zi sute de mesaje și consideră că este atât de greu să țină pasul încât în curând va trebui să înceapă să angajeze oameni care să-l ajute.

Fotbaliștii îl contactează prin mesaje pe pagina lui Instagram sau prin intermediul WhatsApp. Iar livrările le face cu Uber deoarece nu are încă dreptul să conducă mașina.

În prezent lista de contacte ale lui Morgan numără jucători precum Benjamin Mendy, Michy Batshuayi, Granit Xhaka, Wilfried Zaha, Mesut Ozil, Tammy Abraham, Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker, Erik Lamela, Marcos Alonso, Reiss Nelson, întreaga națională a Angliei sub 21 de ani, echipe de sub 20 și sub 19, 'În afară de poate doi sau trei jucători', se amuză adolescentul.

„Știu că acești oameni nu lasă multă lume în viața lor, așa că mă simt foarte norocos că atât de mulți dintre ei au încredere în mine și cumpără de la mine. Unii întreabă acum dacă pot să le recomand articole care să se potrivească stilului lor. Pe uni îi știu foarte bine, suntem prieteni. Uni dintre jucătorii de la Arsenal m-au scos la masă de ziua mea', mărturisește mândru adolescentul care este un fan înfocat al tunarilor.

Morgan spune că are și anumite superstiții și fotbaliștii le știu. de exemplu, el spune că atunci când un jucător cumpără prima dată de la el, înscrie în weekendul care urmează. 'I-am spus asta lui Pogba în săptămâna dinte de finala Cupei Mondiale. Dacă îmi plătește cu o zi înainte de finală va înscrie. Mi-a zis că speră să funcționeze, și s-a întâmplat. A înschis', povestește adolescentul.

