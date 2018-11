Când l-a deschis, ca să verifice ce a cumpărat, n-a observat nimic. N-a văzut nimic ieșit din comun nici când l-a pus în casă, pe locul pe care îl pregătise. Unul dintre copiii bărbatului a găsit, după câteva zile, o cutie metalică. Atunci când a deschis-o, bărbatul a rămas cu gura căscată: a găsit 95.000 de euro, a anunțat adevarul.ro.

Samuel Stănici are 33 de ani și locuiește în satul Bichigi, din județul Timiș. El provine dintr-o familie cu 12 frați și are, la rândul lui, patru copii.

„Nu m-am gândit că sunt banii mei”

„A fost un şoc mare. Când am văzut prima dată situaţia, nu ştiam ce se întâmplă. Prima dată am crezut că nu e real. După 10 minute mă întrebam dacă e realitate ce se întâmplă. Nu a fost uşor. Adevărul e că nu m-am bucurat, a fost un stres, pentru că nu ştiam ce e cu banii. Toată noaptea nu am dormit.

Nicio clipă nu m-am gândit că sunt banii mei. Aveam impresia că toate maşinile se opresc la mine la poartă. Bine că am avut soţia şi am mai povestit cu ea. A fost foarte greu. Aveam impresia că m-a pus cineva la probă, că vine o mafie la mine. Nu mai ştiam cum să o scot la capăt”, a povestit tânărul.

Împreună cu un prieten, Samuel Stănici a mers la Arad, pe urmele mobilei. Și s-a lămurit că aceasta i-a aparținut unui bătrân care a murit, iar fiul lui, după ce a decis să refacă apartamentul, a scos dulapul la vânzare.

„Eu sunt învăţat cu munca. Pentru mine e un stres să ai bani aşa mulţi”

„A fost un gest foarte frumos. L-am apreciat mult. Putea să păstreze banii, dar a decis să îi returneze. M-a mişcat. Rar mai găseşti aşa oameni”, a declarat bărbatul din Arad

„Eu cred că Dumnezeu m-a încercat să vadă cât sunt de legat de bani. Îţi dai seama că după ce te vezi cu atâţia bani, poţi să spui că stai liniştit. Eu sunt învăţat cu munca. Pentru mine e un stres să ai bani aşa mulţi. Mie îmi place să lucrez. Fericirea nu e în banii ăştia.

Eu puteam să păstrez banii liniştit, dar nu m-au atras să îi ţin pentru mine. Eu am vrut ca banii să meargă unde trebuie şi atâta tot. Important e cum te pui seara în pat. Eu nu mai aveam linişte niciodată. Nu puteam să mă bucur de nişte bani care erau ai băiatului”, a mai declarat Samuel Stănici.

