Un român aruncă peste 129 de kilograme de alimente anual. Ce arată un studiu prezentat de Ziua Mondială a Alimentației

Așadar, în România o persoană aruncă zilnic peste 350 de grame de mâncare. 24% din ea este mâncare gătită, 22% sunt fructe, 21% – legume, 20% produse de panificație, 11% produse lactate și 1%- carne. „Cea mai mare risipă se raportează la nivelul gospodăriilor populaţiei, circa 49%, urmate de sectorul industriei alimentare -37% și de retail cu 7%. Cum dezechilibrele nutriționale, supraponderea și obezitatea se concentrează la populația cu nivel educațional scăzut, reducerea acesteia și coordonarea eforturilor cu cât mai mulți parteneri din rândul companiilor și al restaurantelor și cantinelor, care să promoveze un set de recomandări simple pentru o alimentație sănătoase este un prim pas important„, a declarat Dr. Alexandra Cucu, Directorul Centrului Național pentru Evaluarea și promovarea Stării de Sănătate din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică.

Datelor statistice de mai sus fac parte din analiza de situație a campaniei Ministerului Sănătății, derulate de către INSP și Direcțiile de Sănătate Publică, sub sloganul «Alimente sigure în cantitățile necesare. Stop risipei alimentare!» . Acestea au fost prezentate astăzi cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentației. Tot astăzi, Edenred, în parteneriat cu Institutul Național de Sănătate Publică, lansează programul FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand) în România prin campania „Hai la 1 la masă! Ia o pauză pentru sănătate”. Astfel, România devine a zecea țară care implementează cel mai amplu proiect european de promovare a obiceiurilor nutriționale sănătoase în timpul zilei de lucru.

România aderă la un proiect european lansat în 2011, menit să schimbe mentalitatea și obiceiurile alimentare ale românilor.

Potrivit unui studiu Edenred, 50% dintre angajații din România acordă mai puțin de 30 de minute mesei de prânz. În plus, românii sunt cei mai predispuşi să ia masa la birou, pe tastatură, chiar, după cum arată un alt studio lansat de Ziua Mondială Alimentației

Mâncăm prea multă pâine

Ce aliment le place românilor să mănânce în mod regulat? Pâine. Avem un consum anual, 95 kg de pâine/ locuitor, față de media europeană, care este de 60 kg/ locuitor. De cealaltă parte, consumul anual de pește este mult scăzut față de media europeană, fiind de aproape 5 kg, față de 25 kg cât se consumă în medie, la nivelul UE.

În ceea ce privește consumul de fructe și legume, în România doar 35% din populație consumă zilnic fructe și legume, în timp ce la nivel european 66% dintre locuitori consumă zilnic fructe și legume proaspete. La capitolul consum de carne și produse din carne, statisticile relevă o cantitate de 64 kg/ locuitor, față de Franța, Germania și Spania, unde consumul depășește 85 kg/ locuitor.

„Avem nevoie de educație nutrițională timpurie care să ajute la corectarea acestor diferențe. Întoarcerea la hrana integrală, la alimentația bogată în fructe și legume/ leguminoase autohtone, cât mai închise la culoare, cereale integrale, lactate fermentate, pește și carne slabă neprocesate, precum și asigurarea unei hidratări complete, efectuarea unui efort fizic zilnic de minimum 30 de minute, un somn odihnitor de 7-8 ore și menținerea unei stări emoționale pozitive, ne pot îmbunătăți sănătatea și ne pot crește speranța de viață„, a declarat Lector Dr. Lygia Alexandrescu ( foto), președintele Societății Române de Educație Nutrițională, în cadrul conferinței cu tema „100 de ani de Alimentație Tradițională”, care a avut loc în aceste zile, la București.

