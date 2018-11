Un român din Republica Moldova a mers pe jos 500 de kilometri până la Alba Iulia

„Am plecat pe data de 1 noiembrie şi azi am venit aici unde mi-am pus în gând. Am învăţat foarte multe. Cât o facultate la o instituţie de învăţământ. Am avut mii de întâlniri cu mii de oameni şi mulţumesc tuturor românilor pentru primire, S-au comportat extraordinar de frumos. Dacă ar fi să se realizeze mâine Unirea mai fac 500 de kilometri pe jos„, a declarat Ioan Mărgineanu la sosirea în faţa Sălii Unirii din Alba Iulia.