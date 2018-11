Românul a povestit despre ceremonia desfășurată în Dublin, la care a primit distincția.

Tânărul din Bistrița a fost premiat deoarece a pus bazele unui program care construieşte imagini pe baza unei descrieri.

„A fost extraordinar, pentru că am întâlnit mulți oameni interesanți și mai toți câștigătorii m-au impresionat cu ce au făcut în zona lor de activitate. Speakerii au fost în special profesori de la universități de prestigiu din lume, dar au participat și reprezentanții unor ONG-uri, membri ai Guvernului și economiști… Am avut de susținut o prezentare despre proiectul meu. A fost și o sesiune de întrebări după prezentare… A fost bine. Toată lumea a fost interesată, unii au zis că e spectaculos ce am făcut”, a mai povestit Cristian Bodnar.