Alarma s-a dat, vineri, 7 decembrie, la o sediul unei bănci din orașul britanic Luton. Polițiștii au fost chemați să evacueze sucursala Co-Operative Bank din cauza unui pachet suspect.

Totul s-a dovedit a fi o alarmă falsă. În timp ce anchetatorii investigau pachetul, un bărbat, aflat în bancă, a reușit să fure o parte din bani, relatează publicația lutontoday.co.uk, citată de Adevărul.

Autorul jafului a fost surprins de camerele de supraveghere. Bărbatul s-a dus la gară și s-a urcat într-un tren cu destinația Londra, având asupra sa două valize. Suspectul a fost identificat de polițiști ca fiind Ion Crăciunescu, un român de 64 de ani.

Police release photos of a man wanted in relation to a bank robbery and bomb hoax in Luton. 64 year-old Ion Craciunescu was seen leaving Luton Station on a train, thought to be bound for London. #HeartNews pic.twitter.com/D3yU7tqpbr

Anchetatorii britanici nu au precizat câți bani a furat românul din bancă. Ion Crăciunescu e căutat în toată Marea Britanie, după ce a fost dat în urmărire.

We have issued a wanted appeal for a man following a bank robbery in Luton on Friday (7 Dec) where a suspicious device was used.

Ion Craciunescu, 64, is wanted in connection with a robbery at the Co-Operative Bank in Alma Street. https://t.co/KekBdp8jN4 #BedsPolCCTV pic.twitter.com/4DTBF385Bb

— Bedfordshire Police (@bedspolice) December 10, 2018