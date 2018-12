Astfel, traficul rutier de pe Drumul Național 64 (DN64) a fost deviat pe o rută ocolitoare, pe drumul comunal Fărcașele-Dăneasa, iar circulația trenurilor pe ruta Craiova-București a fost oprită până ce reprezentații de la căile ferate au verificat linia.

Șoferul Dorel Dumitrana, în vârstă de 54 de ani, care conducea un autotren pe care se afla un excavator, face des traseul Slatina-Caracal, fără probleme, dar acum brațul excavatorului ancorat pe pltaforma autotrenului a fost ridicat prea mult și a rupt limitatorul.

„M-am speriat foarte tare, nu m-am așteptat dacă am trecut de atâtea ori pe aici. Am trecut și cu utilaje mai înalte, nu știu ce s-a întâmplat, trec săptămânal, am auzit o dată lovind și când m-am uitat în urmă, era pasarela căzută”, a povestit conducătorul auto, la Digi 24.