Un tânăr de 18 ani din Iași a vrut să se sinucidă după o ceartă cu iubita! Și-a pus ștreangul când bunica era la Biserică

Un tânăr de 18 ani din Iași a vrut să se sinucidă după o ceartă cu iubita! Băiatul ara supărat pentru că acum câteva zile s-ar fi certat cu pritena lui, care locuiește în Arad.



Tânărul s-a născut la Arad, însă după ce mama lui a decedat, s-a mutat la bunica sa. De la patru ani, bătrâna s-a ocupat de creșterea sa, iar tatăl lucra în Franța pentru ca băiatului să nu-i lipsească nimic. Sâmbătă, Teodor se pare ca s-ar fi certat cu prietena lui după ce aceasta l-ar fi anunțat că vrea să pună punct relației dintre ei.

Și-a pus ștreangul când bunica era la Biserică

„Eu de dimineață am mers până în centru. Când m-am intors, l-am găsit dormind pe Teo. Am zis că mă duc până la Biserică… eu merg în fiecare duminică. Am stat câteva minute la slujbă, dar parcă cineva mă tot trimitea acasă. Când am ajuns, am văzut patul gol, banii și telefonul lui pe masă… M-am dus în magazie și l-am găsit spânzurat”, a spus Maria, bunica tânărului, pentru bzi.ro.

Vecinii l-au resuscitat până au sosit medicii

Femeia a început să țipe, iar strigătele ei de ajutor au fost auzite de una dintre surorile ei. Aceasta și alți vecini ș-au dat pe teo jos din ștreang și, ajutați de operatorul de la 112 prin telefon, au început să-i facă manevre de resuscitare.

Medicii sosiți la fața locului au făcut același lucru timp de 20 de minute, iar băiatul a fost stabilizat. Ulterior, acesta a fost transportat la Spitalul „Sfântul Spiridon” în comă.

S-a despărțit de iubita lui acum câteva zile

Medicii sunt rezervați în ceea ce privește șansele acestuia de supraviețuire. Bunica lui spune că o fată l-ar fi adus în pragul morții. „El vorbea cu o fată din Arad. Mi-a spus că s-a certat cu ea. A spus că el o iubește foarte mult, iar ea vrea să se despartă de el. De sâmbătă dimineața nu a mai mâncat nimic, era foarte supărat. Nu m-am gândit că poate face așa ceva. Și mama lui s-a spânzurat când el avea patru ani… Chiar nu știu ce să mă mai fac… Nu mai pot. Nici nu i-am spus lui tată-su. Este bolnav… mi-e frică să nu pățească ceva”, a mai spus femeia.

Tânărul era cunoscut în sat drept o persoană foarte liniștită și timidă. „El era la locul lui, nici nu prea ieșea din casă. Nu știu ce o fi fost cu el, eu am înțeles că s-a certat cu iubita lui. Acum să dea Dumnezeu să se facă bine…”, a declarat și un vecin de-al familiei. Teodor este elev în clasa a XI-a la Liceul „Lascăr Rosetti” din Răducăneni.