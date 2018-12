Litera „H”, în loc de litera „R” a făcut o diferență majoră în sensul titlului dat de Post-Journal. Fraza despre care toată lume a vorbit a fost: „Julia Roberts Finds Life And Her Holes Get Better With Age” – „Julia Roberts spune că viața și găurile ei devin mai bune odată cu vârstă”. Varianta corectă era „ROLES” – roluri, în loc de „HOLES” – găuri.

Eroarea a fost comentată pe Facebook, Instagram și Twitter. ” Cineva va rămâne fără job astăzi”, a spus un internaut. Un altul a scris „Mare greșeală. Mare. Uriașă”, făcând referire la o replică avută de Julia Roberts în filmul „Pretty Women”, potrivit syracuse.com.

Never dictate the headline over the phone. (h/t @NeilMcMahon) pic.twitter.com/0kPUGxQ2sd — Mark Harris (@MarkHarrisNYC) 10 decembrie 2018

This is why she's a movie star. My holes have only gotten worse with age.?‍♀️ pic.twitter.com/h3jiuEqF6P — Busy Philipps (@BusyPhilipps) 10 decembrie 2018

În ediția de luni a ziarului, redactorii au recunoscut greșeala făcută sâmbătă. Ei nu au oferit nicio explicație pentru cum s-a întâmplat o asemenea eroare.

@TheEllenShow cant believe this headline in our local paper… Julia Roberts will be glad to know her holes are getting better with age?? pic.twitter.com/gvZkOsBjyN — elizabeth (@eadavisus) 9 decembrie 2018

