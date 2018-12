Prima mașină, în care se afla tânăra, a fost împinsă pe line din forța impactului, și lovită în plin de tramvai, astfel că este avariată ți în față, și în spate, potrivit unui cititor libertatea.ro aflat în tramvaiul din spate, care a realizat și fotografiile transmise redacției.

'Vatmanul din tramvaiul din spate unde eram și eu ne-a povestit ceea ce se întâmplase, și anume că o tânără cu mașina a acordat trecerea tramvaiului și o alta mașină a loviri și a împins-o în tramvai. Eu am coborât și am făcut pozele după ce am auzit povestea de la vatman, care ne-a dat drumul pentru că va dura până la pornire' susține bărbatul.

Cei doi conducători auto și vatmanul au fost testați cu alcooltestul, dar Poliția nu a comunicat încă rezultatul.