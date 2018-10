Un vasluian a fost părăsit de concubină dintr-un motiv incredibil: „Nu mi-a venit să cred. Eu auzisem ceva și înainte. Mă sunau oamenii să-mi spună”

„Opt ani am muncit în străinătate, la cules de măsline și portocale. În luna februarie m-am întors acasă. Recunosc că am venit beat, pentru că băusem două sticle de whisky înainte să iau avionul. Cum am ajuns acasă, am făcut o baie, apoi m-am întins pe pat. Numai ce am văzut-o că se urcă pe mine, apoi se lasă în jos.

Nu mi-a venit să cred. Eu auzisem ceva ceva și înainte, îmi dădeau telefon oamenii din sat că femeia mea nu-i lasă în pace. Nu i-am crezut până când am văzut cu ochii mei ce-i trece prin cap. A doua zi, când m-am dezmeticit i-am zis că dacă mai încearcă să facă așa ceva, eu nu mai stau cu ea la masă.

Nu am acceptat, iar ea a luat copiii și a plecat. Am doi copii cu ea, un băiețel de șase ani și o fetiță de trei ani, pe care nu mă mai lasă să îi văd”, a declarat bărbatul, pentru vremeanoua.ro.

Șeful de post zice că bărbatul o bătea strașnic pe femeie

Acesta se pregătește să plece, peste câteva zile, din nou la muncă în străinătate și se teme că femeia lui va încerca să treacă granița cu fetița, pentru a o vinde.

„Din câte am înțeles, vrea să o ducă în Germania, să o dea unei surori de-a ei. Umblă după mine să-i dau semnătură ca să o poată trece granița, dar i-am zis să-și scoată planul ăsta din cap”, a mai afirmat bărbatul. Femeia n-a putut fi contactată.

Șeful de post din comuna Gârceni a precizat faptul că femeia s-a despărțit de bărbatul cu care a trăit șapte ani din cauză că era violent cu ea, nicidecum pentru că i-ar fi refuzat avansurile sexuale deocheate.

„Între cei doi au avut loc mai multe altercații și conflicte verbale, însă fără plângeri depuse la poliție. Din ce am înțeles, femeia a plecat de acasă pentru că a fost bătută și înjurată și nicidecum pentru cele reclamate de concubinul ei.

Și pe mine m-a acuzat că aș avea o relație cu ea, doar pentru că am numărul ei înregistrat în telefonul meu. Eu, ca polițist în comuna Gârceni, am zeci de numere de telefoane salvate, e și firesc să țin legătura cu oamenii din sate”, a încheiat șeful de post.

