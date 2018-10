Animalul n-a mai putut fi salvat și a fost trimis la un abator, pentru sacrificare. Joi seară, o vacă s-a ales cu piciorul drept din spate tăiat, pentru că ar fi intrat pe un teren privat.

Animalul nu s-a mai putut mișca şi, la sfatul medicului veterinar, propietarul a dus vaca la abator.Aurel Păscălescu, proprietarul animalului, vrea dreptate. Cel suspectat de cruzime este chiar viceprimarul localităţii, căci el ar fi proprietarul terenului lângă care a fost găsit animalul schingiuit.

„O vecină a adus vacile de pe câmp, pentru că fata mea a întârziat, a avut ore după amiază. Vecina a băgat animalele pe un loc unde-şi ţine vicele utilajele, iar poarta era deschisă, mi-au zis oamenii. Vaca mea a luat-o pe lângă gard şi dacă a văzut poarta deschisă, a intrat.

A venit un vecin la mine şi mi-a zis că vaca mea sângerează, lângă terenul vicelui. Când m-am dus, am găsit animalul cu piciorul din dreapta spate tăiat. Am chemat poliţia. A fost astăzi (luni -n.r.) şi domnul avocat, am făcut plângere penală şi acum aştept.

Mie să-mi cumpere animal, pentru că vaca era sănătoasă. De ce i-a tăiat piciorul? Animalul avea vreo 5 ani', a spus, necăjit, Aurel Păsculescu.

„Mi-a zis că am pesta porcină și să nu mă apropii de poarta lui”

Bărbatul susține că a vrut să discute cu viceprimarul, dar acesta a refuzat dialogul și i-a vorbit urât.

„Am vrut să mă duc să vorbesc omeneşte cu el, cu viceprimarul, dar m-a făcut în tot felul, că am pesta porcină, să nu mă apropii de poarta lui, că suntem nenorociţi, să ne ducem la mama dracului, că «n-ai ce-mi face, că nu era în curtea mea». El a dat animalul afară de pe terenul lui şi imediat i-a tăiat piciorul, pentru că am găsit-o lângă terenul lui.

Ca să nu pice pe locul lui, de-aia a făcut aşa. Altă posibilitate ca animalul să ajungă aşa în locul ăla nu există, mai ales că animalul nu putea să se ridice de jos. Omul care lucrează la el mi-a zis că era poarta deschisă, iar viceprimarul s-a luat de el că de ce nu-şi ţine gura, ce treabă el?

Să se astâmpere că şi el are vacă. Am fost ameninţat că dacă îmi prinde vaca mi-o omoară. Vaca a mai intrat o dată pe terenul lui şi a mâncat tain, m-am oferit să-i plătesc, dar să nu-mi omoare animalul. M-a făcut de râs, m-a făcut în tot felul', a adăugat localnicul.

Viceprimarul n-a putut fi contactat pentru a-și spune punctul de vedere.

S-a depus plângere

Roxana Ştefănescu, din partea Federaţiei pentru Protecţia Animalelor şi Mediului, a declarat că a fost depusă o sesizare la Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Brăila şi aşteaptă să fie luate măsuri conform legii 205/2004 care prevede că provocarea de suferinţe fizice şi psihice prin orice mijloace se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

„În comuna Şuţeşti, judeţul Brăila, viceprimarul localităţii a tăiat picioarele unei vaci cu toporul. Vaca s-a dus prin apropierea terenului acestui viceprimar. Scăpând din grija persoanei care o aducea acasă, a ajuns în preajma terenului deţinut de viceprimar.

Viceprimarul, în momentul în care a văzut vaca pe terenul lui, a luat un topor şi s-a dus şi i-a tăiat picioarele. Da, da, sigur e viceprimarul. Proprietarii animalului au semnalat cazul Protecţiei Animalelor, iar noi am făcut mai departe sesizare către IPJ, pentru că nu o să rămână aşa.

Cazul nu o să rămână neverificat şi nesancţionat, chiar dacă dânsul este viceprimar. Nu are voie să facă aşa ceva! Vaca a fost preluată deja de un abator, pentru că nu a mai putut fi salvată”, a explicat Roxana Ştefănescu.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila a transmis că există un dosar penal deschis pentru această întâmplare de la Şuţeşti.

„La data de 26.10, la ora 11.00, Poliţia Oraşului Ianca a fost sesizată telefonic de către P. A., cu privire la faptul că pe 25.10, în jurul orei 18.00, o persoană necunoscută i-a rupt piciorul drept din partea din spate unei bovine pe care o deţine în proprietate şi care se afla la păscut în incinta fostului CAP din comuna Şuţeşti.

Cu ocazia deplasării la faţa locului, poliţiştii au constatat că cele sesizate se confirmă şi animalul era în imposibilitatea de a se deplasa. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru rănirea sau schingiuirea animalelor, faptă prevăzută şi pedepsită art. 25, alin. 1, lit. e, din Legea 205/2004″, a declarat subinsp. de poliţie Laura Belciugan, purtătorul de cuvânt al IPJ Brăila.

