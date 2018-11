„Eram într-o zonă întunecată și când ne-am apropiat nu am ajuns nici în stație. Când ne-a văzut a venit în viteză și a sărit cu pumnii. M-a lovit cu pumnii în cap, dădea ca animalul. Aveam poșetă, plase de schimb pentru lucru. A sărit soțul să-mi ia apărarea. În momentul ala a sărit pe soț și a început să îl lovească. Eu am scos atunci telefonul și am sunat la 112. Când a văzut că aveam telefonul în mână a început să mă lovească din nou', a povestit cea de-a doua femeie atacată, pentru tion.ro.

Victimele nu au primit ajutor de la puținii trecători aflați pe stradă luni, la ora 5.30 dimineața.

'Strigam după ajutor. Treceau mașini pe stradă și nimeni nu a oprit. În final m-a lăsat și a luat-o la fugă. Am alergat după el, s-a împiedicat. A fugit spre canalul Bega. Era un om pe stradă, în dreptul unui magazin, care a spus că nu îl interesează în momentul în care l-am întrebat dacă l-a văzut unde a fugit. Am făcut semn la poliție, le-am spus ce s-a întâmplat și ne-au luat în mașină' a mai spus femeia.

Prima victimă a fost ajutată de femeia vatman a unui tramvai și dusă până la stația următoare, de unde a fost preluată de ambulanță. Între timp, polițiștii l-au prins pe atacator, un individ de 24 de ani care a declarat că nu-și amintește ce a făcut pentru că era băut. A fost arestat pentru 30 de zile.

Sursafoto: tion.ro