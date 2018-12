George H.W. Bush a fost înmormântat, joi, la biblioteca prezidențială din Texas, alături de soția lui, Barbara Bush.

Sicriul fostului preşedinte George H.W. Bush a fost condus pe ultimul drum cu un tren creat special pentru el. Locomotiva, vopsită la fel ca aeronava prezidenţială Air Force One, a fost denumită 4141, în onoarea celui care a fost cel de la 41-lea preşedinte al Statelor Unite, potrivit stirileprotv.ro.

POWERFUL: President H.W. Bushs 1989 inaugural address is played over footage of his funeral train taking the former president to his final resting place. https://t.co/Gg0FeAaGOZ pic.twitter.com/oyXjV3HO2V

— CBS News (@CBSNews) 6 decembrie 2018