Inițial, analizele făcute n-au scos la iveală probleme deosebite, inclusiv oasele fiind în regulă. Însă, o biopsie ulterioară a arătat faptul că pacienta, în vârstă de 42 de ani, avea în piele bacteria Mycobacterium tuberculosis, cea care declanșează tuberculoza, se arată într-un raport al experților de la Universitatea California, din San Francisco, publicat de New England Journal of Medicine.

Conform raportului, femeia suferea de lupus, boală care face că sistemul imunitar să atace inclusiv țesuturile sănătoase.

Din acest motiv, femeia urma un tratament și acesta a făcut că sistemul ei imunitar să fie slăbit, iar ea să fie mai expusă la o infecție.

Deși bacteriile care cauzează tuberculoza se află în aer, afectând plămânii, aceasta poate ajunge să afecteze, în cazuri rare, orice parte din organism, inclusiv rinichii sau creierul. În cazul acestei femei, a fost vorba de un deget de la mâna stângă.

Raportul, citat de Live Science, mai precizează și că o astfel de infecție este un caz excepțional și poate apărea doar în rândul celor cu un sistem imunitar scăzut.

Totuși, în acest caz, după nouă luni de tratament, bacteria a dispărut din organism și a rămas doar sperietura…

