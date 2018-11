„Dacă va fi vreun fel de atac împotriva României în Parlamentul European, făcut în baza unor opinii părtinitoare sau pe voinţă politică, noi nu vom susţine astfel de atacuri şi România poate conta pe susţinerea noastră şi pe membrii noştri din Parlamentul European cu siguranţă', a spus ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, într-un interviu Digi24.

Diplomaţii ungari nu au voie să participe la aniversările Zilei Naţionale a României. Această regulă a fost impusă de doi ani de ministrul lor de externe, din motive care ţin de interpretarea istorică a momentului Marii Uniri. Dincolo de acest lucru, România şi Ungaria au proiecte comune.

'Vizitele noastre sunt de obicei foarte scurte, pentru că avem multe obligaţii, aşa că de câte ori Teodor (n.r. Meleşcanu) vine la Budapesta, sau de fiecare dată când vin eu aici, este de obicei o vizită scurtă. Vizita de acum se întâmplă pentru că sunt foarte multe lucruri care vor urma şi care pot fi avantajoase pentru ambele noastre ţări. În primul rând, am agreat ca două puncte de trecere a frontierei să fie deschise nu doar temporar, ci non-stop. Cred că aceasta este o veste bună pentru comunităţile care trăiesc la graniţă. Iniţiativa noastră este să ne extindem la trei, vom vedea care va fi reacţia guvernului vostru, dar avem un acord măcar legat de cele două, ceea ce este bine. Aşa că am crescut numărul de puncte de trece a frontierei. În al doilea rând, vom avea un proiect mare comun, de construire a unei linii ferate de mare viteză între cele două capitale. Noi, guvernul ungar, am alocat deja 3 milioane de euro pentru a termina un studiu de fezabilitate pentru acest proiect şi cred că lipsa unei astfel de infrastructuri de cale ferată în această regiune trebuie să fie ceva de reparat, pentru că este un dezavantaj al acestei regiuni comparativ cu restul Europei' a mai spus ministrul.

