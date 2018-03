Unioniștii plecați spre Chișinău cu steagul Unirii, implicați într-un accident. Grupul de unioniști, din care fac parte ”un ardelean, un muntean și un moldovean” doi dintre ei fiind nevăzători, care au plecat de la Iași spre Chișinău pe viscol, pentru a duce acolo steagul Unirii, au fost implicați marți seară într-un accident.

Mașina care-i ducea la hotel pentru a se odihni peste noapte a derapat, a intrat pe contrasens și a ajuns în șanț, în final oprindu-se pe câmp. Unioniștii s-au lovit la cap și la picioare însă astăzi și-au continuat traseul.

Marți, 20 martie, Antal Francisc (FOTO) din Bistrița Năsăud, George Bratu din Buzău și Valeriu Borșan din Galați, cei din urmă nevăzători, au plecat marți din Iași spre Chisinău, pe viscol, pentru a duce în capitala Moldovei la finalul Marșului Unirii… Steagul Unirii. Cei trei cărora li s a alăturat și o a patra persoană, pe post de însoțitor, și au propus sp ajungă pe jos la Chisinau până pe 25 martie, cînd acolo are loc Marea Adunare Centenara.

Marți, în prima zi de aventură, grupul a parcurs 24 de km. la finalul zilei, grupul a trăit momente de cumpănă după ce mașina care i-a preluat pentru a-i duce la hotel să se odihnească a derapat și a ajuns în șanț.

”La marșul Unirii participăm un muntean, un ardelean si un moldovean ca-n Miorița. Ieri am parcurs 24 de km, de la Iași la Sculeni. Seara ne-am intors la Iasi să dormim, pe drum am fost implicați intr un accident. Masina care ne ducea la Iasi să dormim a derapat în curbă, a intrat pe contrasens, s-a rotit de câteva ori, a trecut prin niste șanțuri, vreo 10 metri. Ne-am lovit la cap la picioare, suntem pansați, dar astăzi suntem apți să continuăm marșul ca să ajungem pee 25 la Chisinau, când e o mare adunare populară”, a declarat George Bratu.