Cu această ocazie, Urania a povestit cum în urmă cu mai mulți ani, atunci când în România se puteau face pariuri pe cursele de cai, paria pe anumite animale după ce le făcea astrograma. 'Deocamdată nu fac pentru cai deoarece principalul interes al celor care citesc horoscopul unor cai este să se orienteze la pariurile diferitelor curse', explică astrologul.

'Pe vremuri se țineau competiții la noi și apoi se preluau prin televiziunea de la francezi și englezi diferite competiții. Eu însămi m-am ghidat după aceste previziuni. Ele nu aveau decât un rol orientativ privind starea de sănătate a calului, la capacitatea lui de a fi calm, stăpân pe el, de a nu fi un cal cu stări proaste din diferite motive, care să-l împiedice să asculte comenzile și să execute ceea ce a făcut în timpul antrenamentului', a mărturisit Urania.

Astrologul Libertatea a mai spus că 'Acum vreo 10-12 ani, când la noi se putea paria la cai, exista un buletin și caii din străinătate aveau o prezentare. Acolo era trecut numele, anul și data nașterii și câteva caracteristici, precum și un profil al participării lui la ultimele competiții. Dar nu se făceau referiri, cel puțin la buletinul prezentat pentru români, la zodia animalului. Eu știind data de naștere, făceam câteva mici calcule, încercam să intuiesc despre ce este vorba și fără să mă fi îmbogățit, am câștigat deseori. Era suficient să pariez pe un cal ghidându-mă după previziunile astronomice și de câteva ori într-un an și tot era mult'.

'Ceea ce m-a uimit, apoi m-a amuzat și apoi am înțeles eu mecanismul este că niciodată previziunile mele nu se potriveau cu estimările specialiștilor. Atunci am înțeles un lucru simplu și clar. Astrologia are întotdeauna dreptate, dar acolo erau alte mecanisme de abatere a atenției. Eu fiind mai nărăvașă din fire nu mă luam după acele precizări că în ultimele două trei concursuri s-a prezentat slab, nu a avut energie și îl treceau printre ultimii. Dacă tranzitul calului era bun, eu pariam pe el și acesta era motivul pentru care eu am și câștigat. E adevărat că nu sume mari, dar important este fenomenul și bucuria de a fi avut încă odată succes', a explicat Urania.

