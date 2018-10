Cornel Patrichi a murit în 2016. Fostul jurat de la ‘Dansez pentru tine’, fusese diagnosticat în urmă cu cinci ani cu cancer pulmonar, iar de atunci se luptă cu boala.



Recent, Cornelia Patrichi şi-a scos proprietăţile la vânzare, şi s-a mutat la fiul sau, Alexandru, în Italia, San Gimignano! Mă simţ bine aici, lângă băiatul meu, noră mea şi, în special lângă nepoţica mea, Matilda. Este o minune de bebeluş! O ador, o iubesc şi, pot să afirm cu mână pe inimă, că este sensul existenţei mele!Aici, alături de familia mea, am reuşit să îmi pansez rănile inimii şi să merg mai departe fără Cornel', a spus aceasta pentru WOWbiz.ro!

De ambele proprietăţi are grijă cineva, chiar dacă eu am plecat. În imobilul din Pipera stă nepoată mea din partea unei verişoare, iar la cealaltă proprietate a rămas un vecin care are mare grijă atât de viluta, cât şi de caine. Am lasat totul in ordine', a mai spus Cornelia Patrichi.

