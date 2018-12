GALERIE FOTO/ Valeriu Argăseală a izbucnit în plâns când a primit placheta de cetățean de onoare al Buzăului. Aceeași distincție a primit-o și Ilie Năstase

La finalul ședinței, după acordarea celor două distincții, majoritatea celor prezenți au droit să se fotografieze alături de Năstase și Argăseală.

„Buzău îmi aduce aminte de familie pentru că am venit aici la 4 ani. Azi, in fața mea, erau niște covrigi și cred că la 4 ani am mâncat primul covrig de Buzău. Nu am venit prea mult la Buzău cât am fost copil, însă acum am să o fac pentru că sunt oarecum obligat. Am să duc numele Buzăului mai departe și am să mă opresc destul de des pe aici pentru că este în drumul meu. De asemenea, am vorbit cu domnul președinte și am să dau numele meu unui club de tenis de aici, acolo unde o să vedem că se face performanță”, a spus Ilie Năstase după primirea plachetei de Cetățean de onoare și a unui trofeu sculptat cu harta județului Buzău.

La rândul său, președintele FCSB, Valeriu Argăseală, a spus că nu se aștepta să primească acest titlu, dar ca este mândru de originile sale buzoiene.

„Sincer, nu mă așteptam să primesc acest titlu și cred că este cea mai mare emoție pe care am simțit-o, deși am avut multe emoții în viața mea. Nu pot să nu îmi aduc aminte de Buzău, de locul în care un copil de 14 ani stătea în gazdă și care a făcut patru ani de liceu Economic în trei locații. Rămân recunoscător acelui sat din comuna Beceni unde m-am născut și locurilor de unde am plecat și mulțumesc domnului președinte și aleșilor județeni care au votat în unanimitate pentru acordarea acestui titlu”, a spus Valeriu Argăseală.

În sală, la ceremonia de decernare a celor două titluri s-a aflat și Constantin Gâdea, profesorul de matematică din liceu al lui Valeriu Argăseală. Acesta a spus că elevul său merită cu prisosință titlul conferit, lucru care l-a făcut pe președintele FCSB să izbucnească în plâns.

„Valeriu Argăseală merită din plin acest titlu. Scrie poezii și eu scriu poezii, știe matematică și eu știu matematică, este patriot și competent și eu așișderea. În ceea ce privește matematica, eu consider că cele mai dificile domenii pentru mine sunt nevasta și matematica. Când elevul meu mi-a telefonat să mă invite aici a încercat să mă laude cum că de la mine a învățat matematică și eu atunci i-am spus: „de unde dracu să știi tu matematică dacă nu știu nici eu!„, a spus Constantin Gâdea, fostul profesor de matematică al lui Valeriu Argăseală.

Și președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu, a spus că ședința de joi a fost una dintre cele mai emoționante de când ocupă funcția în care se află.

„Eu cred că cele două titluri acordate astăzi reprezintă enorm. Trebuie să ne promovăm valorile. Este important să promovăm oamenii care au făcut ceva pentru România, indiferent de domeniul în care au activat”, a spus Petre Emanoil Neagu.

Președintele FCSB i-a oferit lui Neagu, care se declară stelist, un echipament complet al echipei, cu numele său pe el, precum și o minge cu autografe.