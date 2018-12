Vasile Adamescu a murit. Profesorul din Cluj era singurul român demutizat

Înmormântarea profesorului Vasile Adamescu va avea loc sâmbătă, la ora 11:45, la cimitirul din Florești, județul Cluj. Cei care vor să-i îi aducă un ultim omagiu o pot face și vineri, de la ora 17, la slujba oficiată la capela cimitirului Florești.

Povestea profesorului Adamescu a fost subiectul cărții autobiografice, „Înfruntînd viața”, pe care a scris-o, și publicat-o în 2013, notează știridecluj.

Vasile Adamescu s-a născut în 5 septembrie 1944, în comuna Borcea, Ialomița. La vârsta de doi ani, din cauza unei meningite, și-a pierdut total auzul și vederea. Nu a mai putut să-și pronunțe nici puținele cuvinte pe care le învățase.

Viața lui Vasile Adamescu s-a derulat într-o beznă totală până la vârsta de 11 ani. Atunci, a fost dus la Cluj, unde un grup de profesori inimoși au reușit să-l recupereze. Cazul său a fost considerat unul extrem de rar la nivel mondial.

Vasile Adamescu a învățat să vorbească, să scrie, să citească și să cunoască lumea prin atingeri, miros și senzații.

„Pe când aveam doi ani și jumătate, familia mea a mers la câmp, iar eu am rămas acasă în grija unei mătuși. Din neatenția sa, am rămas pe prispa adormind, moment în care a căzut o ploaie rece de toamnă, în urmă căreia am răcit puternic și am făcut o meningo-encefalită. Pe vremea aceea, la putere erau leacurile băbești. Ai mei mi-au dat ce au știut ca să ma facă bine, însă după câteva luni au observat că nu mai vedeam și nici nu mai auzeam. M-a dus tata la București, dar în zadar. Îmi pierdusem cele mai importante simțuri', spunea profesorul într-un interviu, conform sursei citate.