„Cei care au criticat acest proiect au făcut-o în necunoștință de cauză. Nu cunosc nimic despre acest proiect. A critica această catedrală, înseamnă a-i critica pe cei cărora le este dedicată, pe eroii României. Costurile sunt de 105 milioane de euro. Sunt multe proiecte care au costat mai mult și nu au o finalitate, nu au o utilitate. Cei care critică o catedrală, critică o biserică uită că viața unei persoane n-are doar o orizontală, are și o verticală. Nu putem critica o verticală a societății noastre decât punându-ne într-o situație neonorabilă. A critica o catedrală fundamentală înseamnă a critica rațiunea ei fundamentală. Această catedrală nu cea mai mare catedrală ortodoxă este cea din Belgrad, Sfântul Sava, care are o capacitate de 10.000 de locuri. A noastră are o capacitate de 5.000 de locuri. Cei care critică un simbol religios, ignoră că omul este o ființă religioasă”, a spus Vasile Bănescu, pentru Libertatea.