Vaslui, Iași, sau Botoșani sunt cele mai ”tinere” județe. Care sunt zonele situate la polul opus

Județele 'tinere' reies dintr-un clasament al Institutului Național de Statistică, analizat de zf.ro

Cele mai tinere judeţe din România sunt Suceava, Iaşi, Vaslui, Ilfov şi Bistriţa-Năsăud în funcţie de ponderea tinerilor de sub 35 de ani în totalul populaţiei. Urmează apoi județe precum Botoşani, Bacău, Satu Mare sau Sălaj. Bucureşti, Timiş sau Cluj sunt judeţe în care ponderea populaţiei sub 35 de ani a coborât sub 40%, ceea ce pe termen lung poate ridica probleme majore, arată sursa citată.

Pe de altă parte, judeţe precum Teleorman sau Buzău sunt ameninţate de îmbătrânirea populaţiei, acestea fiind zonele în care sunt înregistrate cei mai mulţi pensionari raportat la numărul totalul al populaţiei.

De altfel, primele semne sunt vizibile şi acum, identificarea angajaţilor potriviţi în anumite zone ale economiei devenind un fel de misiune imposibilă pentru companii.

Cât privește ramurile de activitate ale economiei unde este nevoie de angajați tineri, industria auto, turismul, serviciile financiare, medicina sau industria petrolieră sunt printre marile domenii economice unde decizia de investiţii va depinde în primul rând de disponibilitatea forţei de muncă, nu de costuri.

Sursa foto: pixabay.com