„Pentru că, zilele acestea, observ că se vorbeşte destul de mult de românii din afara ţării şi ce oportunităţi am oferit românilor din afara ţării. Sunt unul dintre reprezentanţii Guvernului României care a trăit foarte mulţi ani în afara ţării. Am trăit peste nouă ani în afara ţării şi am decis să mă întorc tocmai pentru a contribui atât cât pot la ceea ce ne dorim să facem pentru România pe mai departe. Sunt bucuros astăzi să pot face acest lucru ca ministru delegat. Aş putea spune că m-am format în străinătate şi am decis să mă întorc pentru că există multe oportunităţi pentru românii din afara ţării de a contribui activ, constructiv şi eficient la stabilirea viitorului acestei ţări', a declarat Negrescu, vineri, la Craiova.