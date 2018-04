Fostul premier al României, Victor Ponta, fostul senator Dan Șova și foștii șefi ai Complexelor Energetice Turceni și Rovinari ar putea afla, miercuri, prima decizie a ICCJ în dosarul în care au fost judecați pentru fapte de corupție privind acordarea de asistență juridică fictivă.

Judecătorii ICCJ au amânat, în 20 martie, pentru 4 aprilie luarea unei prime decizii în dosarul „Turceni-Rovinari”, în care sunt judecați pentru fapte de corupție fostul premier al României Victor Ponta și fostul senator Dan Șova.

Procurorii DNA au cerut pedepse cu executare în cazul ambilor demnitari, în cazul lui Șova pedeapsa să fie spre mamximum prevăzut de lege în vreme ce pentru Ponta orientată spre limita medie prevăzută de lege.

Șova și spovedania din fața magistraților

Dan Șova le-a vorbit pe-ndelete magistraților ICCJ care urmează să ia o decizie în privința sa.

El s-a văitat de faptul că detalii din dosarul său au ajuns în presă, deși s-a bucurat de judecarea dosarului la secret la instanța supremă.

„În legătură cu acuzațiile, m-am pronunțat deja. Vreau să vă sesizez câteva aspecte despre ceea ce s-a întâmplat în acești ani.

Primul lucru este că am respectat cu strictețe o obligație de rezervă în cazul declarațiilor. Dacă acuzațiile DNA au ajuns în spațiul public sub pretextul comunicatului de presă, nu am făcut declarații, nu am răspuns la ce s-a spus. În spațiul public au fost 400 de articole. Răspunsul trebuie dat strict juridic iar rezolvarea e în maînile ICCJ.

Am stat luni de zile sub control judiciar am considerat ca este utila pentru fazele procesului”, a spus Șova.

El s-a mai plâns de faptul că procurorii DNA au solicitat documente la Curtea de Conturi, Senatul României, de la persoane cunoscute ale lui Șova, și că pe baza documentației primite a clădit cazul de corupție.

„La finalul a patru ani distructivi nu vă voi spune ce a însemnat pentru mine acest proces, să nu influențeze soluția instanței. Nu ma aflu nici să cer înțelegere și nici clemență și asta pentru că nu am comis nici una din faptele din rechizitoriu”, a încheiat ministrul Transporturilor de la acea vreme, actual ministru.