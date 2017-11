VIDEO | Barack Obama s-a prezentat pentru a servi ca jurat, însă nu a fost selectat

Fostul președinte Barack Obama s-a prezentat la o instanță din comitatul Cook pentru a servi ca jurat. El a fost întâmpinat de mai mulți susținători, care au ținut să-și facă fotografii alături de el.

Barack Obama a ajuns în fața instanței dimineață, pentru a afla dacă va fi selecționat ca jurat sau nu.

With mug in hand, former U.S. president @BarackObama leaves his #Chicago residence and heads to jury duty at the Daley Center, Wednesday, Nov. 8. #Obama #president #juryduty pic.twitter.com/3mxC1b4QyQ

— Alyssa (@AlyssaNo_L) November 8, 2017