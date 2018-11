Au trecut ceva luni de când Anda Călin s-a despărțit de Liviu Vârciu, tatăl fetiței sale. Bruneta a dezvăluit pentru Libertatea care a fost motivul pentru care cei doi nu și-au oficializat relația, deși au împreună o fetiță:

Am avut discuția despre căsătorie dinainte să aflu că sunt însărcinată. Dar odată ce a venit copilul, toată atenția noastră s-a îndreptat asupra lui. Am lăsat lucrurile să decurgă de la sine. Nici eu, nici el nu eram pregătiți, ca atare, ne-am și separat după'.

Totuși, Anda nu ascunde că se gândește tot mai des să îmbrace rochia de mireasă, și nu doar în cadrul prezentărilor de modă, așa cum s-a întâmplat recent, la Târgul de nunți.

Îmi doresc, dar nu știu dacă va fi în viitorul apropiat. Sper ca la un moment dat să o îmbrac cu adevărat. Până acum, nu puneam așa mare accent pe asta, dar am văzut de curând un film care m-a impresionat și am zis că trebuie. E frumos pentru o femeie să fie mireasă. Atunci e ziua ei', a explicat Anda.

Coprezentatoarea matinalului de la Antena Stars ne-a spus și cum ar trebui să fie cel pe care l-ar accepta ca soț: Să fie dispus să-și împartă fericirea cu mine, să-mi ofere liniște și să ne completăm, să ne iubim. Să ne contopim noi cum trebuie, ca un cuplu'.

Așteaptă să-și vindece rănile sufletești

Anda susține că nu a avut nici o relație de la despărțirea de Liviu Vârciu. Motivul? Nu am căutat așa ceva, nu am simțit nevoia unei alte relații. Am lăsat să treacă o perioadă, să mă vindec, înainte de un nou început', a explicat ea.

Oricum, bruneta stă aproape non-stop cu fiica ei și a lui Liviu , despre care spune că, fizic, este leită tatălui ei:

Seamănă cu tatăl ei, cu mine la ochi și la culoarea ochilor. Cu timpul, am înțeles că-și mai schimbă din trăsături. Cât despre personalitate, este un cumul de calități de la amândoi”.

