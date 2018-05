VIDEO EXCLUSIV/ Aurelian Temișan, gurmandul din meniul căruia lipsește carnea. ”O zi din viața mea decurge anormal!”

La 45 de ani, Aurelian Temișan arată ca-n tinerețe. Artistul nu are problem cu greutatea, desi, potrivit spuselor sale, este un gurmand. Cum se menține în formă Aurelian Temișan? Ei bine, acesta nu mai consumă carne de trei ani și are mereu grijă să nu întreacă măsura. În plus, artistul face și mult sport.

Cum decurge o zi din viața sa

Aurelian Temișan a mai spus că, la fel ca și pentru alți artiști, nicio zi nu seamănă cu alta.

”O zi din viața mea decurge anormal. O zi normală nu-i ca a unui om care muncește cinci zile pe săptămână. Noi putem avea o săptămână fără nimic, care nu-i însă ca un concediu, dar și o săptămână cu 10-12 spectacole, plus o nuntă, botez”, a adăugat artistul.

Recent, acesta a povestit și ce amintiri are de la primul său premiu important pe care l-a câștigat.

Vara e…prea scurtă

Dat fiind imprevizibilul din viața unui artist, Aurelian Temișan și soția sa, Monica Davidescu, nu-și mai fac planuri de vacanță.

”Am renunțat să ne facem planuri pentru că destul de des ni s-a întâmplat să vină un proiect. Atunci vara s-a scurtat”, a explicat artistul.

CITEȘTE ȘI:

Video EXCLUSIV/ Bloggerița Ana Morodan știe de ce e poreclită Contesa. ”Pentru că port rochii lungi și-mi place să fiu foarte dramatică!”