Bruneta se declară foarte mulțumită de ce a reușit în 2017. Oriunde va petrece noaptea de revelion, Cosmina Păsărin respectă același program, de a-și vizita părinții în prima zi a noului an

Chiar dacă acest final de an o găsește singură, Cosmina Păsărin este mulțumită de tot ceea ce a realizat.

”A fost un an destul de bun, similar cu cel anterior, un an în care am fost foarte activă. Asta îmi doresc și pentru 2018, să fiu. De aici îmi iau energia, fericirea, optimismul de care am nevoie. Am avut și perioade mai liniștite, în care nu au fost atât de multe evenimente și de care m-am bucurat, dar și perioade foarte active, în care nu mai aveam date libere pentru a le oferi colaboratorilor mei. Cum a fost și acum, în luna decembrie. Am un fel de a gândi atipic. Nu-mi fixez nimic, nu-mi fac planuri din astea. Prefer să las lucrurile să vină de la sine. Sunt relaxată, nu-mi fixez obiective, altfel de aștepătări mi-ar provoca suferință”, a mărturisit Cosmina Păsărin pentru Libertatea.