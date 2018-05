Artista a fost pusă în fața unei decizii destul de greu de luat. Diana Bișinicu s-a aflat între fiica și soțul său, care și-a manifestat dorința de a pleca în doi, într-o vacanță. În cele din urmă, aceasta a fost de accord cu partenerul său, astfel că peste aproximativ o lună, cei doi își vor face bagajele și vor zbura fără fiica lor, Riana. Aceasta va rămâne la Constanța, în grija bunicii.

”Vom pleca doar noi doi în Republica Dominicană, pe 17 iunie, după un concert în Prahova și trei zile la Madrid. Îmi e foarte greu, Riana va rămâne cu mama la Constanța. Am cântărit și am pus în balanță ce am trăit eu în avion până în America. Și m-am gândit că va fi foarte greu și pentru ea. Soțul meu și-a dorit să mergem singuri. Am zis bine, să împăcăm și capra și varza. La genul de mamă care, sunt, mereu cu caserola de mâncare după mine, va fi și ea cu noi, vom vorbi tot timpul”, a mărturisit Diana Bișinicu pentru Libertatea.