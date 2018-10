Invitat la emisiunea „Interviurile Libertatea”, pentru a ne povesti cum a evoluat școala lui de film, școală care de anul acesta are și cursuri de Regie și Scenografie, Dragoș Bucur a dezbătut și problemele cu care România se confruntă, probleme pe care nu le-a ignorat nici cât a stat în Olanda și Irlanda. Dragoș ne-a mărturisit că nu va vota în acest weekend, pentru că i se pare că acest referendum a reușit să dezbine țara chiar în anul în care sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. „Din întâmplare, am un eveniment, voi fi plecat din București, sunt undeva lângă Padina și Sinaia, dar și dacă aș fi fost în București, nu vreau să mă apuc să fac acum propagandă sau antipropagandă, nu aș fi mers la referendum. Mi se pare că e o falsă problemă, care nu a reușit decât să împartă România în două și e păcat că oamenii au început să se urască unii pe alții”, ne-a povestit Dragoș. Actorul ne-a mărturisit că nu are nici cea mai mică problemă cu comunitatea de gay, drept dovadă, la școala de film pe care o are împreună cu Dorian Boguță și Alexandru Papadopol sunt așteptate persoane din toate clasele sociale, de orice vârstă și orientare sexuală!

Profitând de faptul că Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au adoptat o fetiță, dar și de faptul că în ultima perioadă s-a creat o isterie în jurul acestui referendum pentru definirea familiei, cum că persoanele din comunitatea LGBT vor „fura” copiii din orfelinatele din România, l-am întrebat pe actor dacă este greu sau nu să adopți un copil abandonat. „Porțile orfelinatelor sunt deschise și acum și nu se înghesuie nimeni. E foarte ușor să adopți în România. Deși eu sunt un simpatizant al USR-ului, am citit acum ceva timp niște declarații cum că este foarte complicat. A fost un proiect de lege care a fost blocat de PSD, repet sunt anti PSD și pro USR, dar au fost niște mici neadevăruri acolo: cât de greu este în ziua de astăzi să adopți un copil. Nu. Este foarte simplu. Eu am urmat calea absolut legală, că nu te duci să apelezi la pile în așa ceva, și în 6 luni am cunoscut-o deja pe Roxana. Dacă vrei să adopți un copil, îl poți adopta destul de ușor”, ne-a mărturisit Bucur, completând că în momentul de față se pot adopta copii și ca părinte singur. „Încă ceva. Și dacă ești gay singur poți să adopți un copil. Nu scrie nicăieri că ești gay. Și acum, dacă un bărbat sau o femeie cu orientare homosexuală vrea să meargă să înfieze un copil, poate. Vă spun ceva. Este trist ce se întâmplă cu copiii României. Și asta e o falsă problemă: nu o să le fure nimeni copiii românilor, care, din păcate, majoritatea nu-și dă mare interes pentru ce se întâmplă în aceste case de copii sau familii maternale. Adică de ce brusc toată lumea e interesată de copiii orfani și până acum nu era?”. ]

Pe de altă parte, Dragoș Bucur a ținut să precizeze că nu se consideră un atotștiutor, că nu face propogandă nici pro, nici contra, ci pur și simplu privește din perspectiva unui cetățean, tată a trei copii, pe care vrea să-i crească în România. „N-aș vrea să mă erijez eu în cel care deține adevărul absolut. Eu nu cred că trebuie acum să-i ridicăm în slăvi pe cei din comunitatea LGBT, Doamne ferește, nu ăsta este scopul meu, dar, pe de altă parte, să te apuci să transformi totul, să te apuci să-i demonizezi pe ăia… S-a transformat în ceva… Eu cred că este foarte trist că asta se întâmplă acum”, a mai spus actorul.

