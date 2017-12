VIDEO/ Ilinca Vandici l-a prins pe Moș Crăciun cu ”mâța-n sac”. I-a cerut să-i aducă un premergător!

Vedeta a aflat că de fapt Moș Crăciun nu e… Moș Crăciun, la vârsta de opt ani. Ilinca Vandici s-a prins după ce a descoperit sub brad o cutie de bomboane pe care anterior o văzuse sus, pe dulap.

Ilinca Vandici își amintește și acum, cu drag, de sărbătorile copilăriei sale.

Împreună cu sora sa, aștepta să vadă cadourile de sub brad și se bucura de tot ce primea. Ilinca Vandici a aflat că Moșul nu-i de fapt cine credea ea că este, pe când avea opt ani.

”L-am prins cu mâța-n sac. Pentru noi era un moment extrem de frumos, nu când venea noaptea, ci dimineața. Abia așteptam să mă trezesc și alergam să văd ce mi-a adus sub brad. Cu o săptămână înainte însă, am găsit o mare cutie de bomboane, sus.. Apoi, de Crăciun, când am alergat să văd ce e sub brad, era și acea cutie. Am stat să-mi pun un semnn de întrebare. I-am întrebat pe părinți și, ce să vezi, nu m-au mințit, mi-au spus adevărul. Dar aveam deja 8 ani, puteam să suport realitatea, nu era atât de dureroasă”, a povestit aceasta pentru Libertatea.