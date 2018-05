Video EXCLUSIV/Ionuț Dolănescu vorbește despre relația cu fratele său, Dragoș. ”Nu mi-e dor de el”

S-au războit mai bine de opt ani prin tribunal, pentru moștenirea lăsată de tatăl lor, cel care a fost Ion Dolănescu.

Instanța s-a pronunțat definitiv în procesul deschis de Dragoș Dolănescu, iar acum nu mai au nimic de împărțit. Ionuț Dolănescu, care recent a dat detalii despre familia sa, vorbește despre relația cu fratele său, de care, spune el, nu-l leagă nimic.

”Nu eu am făcut pasul către acest litigiu. Nu eu am tulburat liniștea familiei. Nici el nu mă caută, nici mie nu-mi e dor de el. Am împărțit cinstit jumate – jumate. Am plătit o sultă usturătoare – 100.000 de euro, nu am primit gratuit casa copilăriei din Caimatei. Pentru mine a reprezentat o sumă. Dar sunt fericit că am câștigat-o, că-mi pot crește copii în această casă. Și, mai important, am câștigat drepturile de autor. Deci pot interpreta în continuare cântecele tatălui meu, le pot readuce la viață, ca publicul să nu-l uite niciodată”, a declarat Ionuț Dolănescu pentru Libertatea.