Au o relație de mai bine de patru ani, dar în prezent nu-și fac niciun plan să o oficializeze. Marina Almășan a renunțat deja la această idee, asta pentru că partenerul său este în prezent un ”bărbat cu multe probleme”.

Marina Almășan pare să nu aibă noroc prea mare în dragoste.

Vedeta tv a avut două căsnicii ratate și a suferit cumplit în urma divorțului de Victor Socaciu, după ce acesta a înșelat-o mult timp cu impresara lui. Când se părea că a ieșit soarele și pe strada sa, au apărut alt gen de probleme. În prezent, vedeta TVR are o relație de mai bine de patru ani cu omul de afaceri Georgică Cornu, se înțeleg foarte bine, dar momentul în care își vor oficializa relația pare a fi departe. Asta pentru că, partenerul său este, potrivit mărturisirilor sale, ”un bărbat de nota 10, dar cu multe probleme”. Mai precis, acesta este încă însurat, iar soția sa îl ”torturează cu un divorț interminabil”.

”El este un bărbat de 10, dar este atât de încurcat cu problemele pe care le are, cu un divorț interminabil, cu o soție care se încăpățânează să-l tortureze prin această legătură care nu mai are niciun temei. E atât de complicată povestea lui, sărmanul…Este un om de zece îngenuncheat de toate problemele. El mi-a fost cel mai mare sprijin, el m-a ajutat să fac față unor atacuri mizerabile din partea fostului soț și să mă ridic când aveam sentimentul că nu mi-a fost aproape. Așa cum și eu trebuie să-l sprijin. Când am văzut ce mult durează procesul, am pus un fel de frână în planurile de viitor. Aștept să se lămurească lucrurile. Experiențele trăite mă fac să fiu mult mai prudentă”.