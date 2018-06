Andreea Bălan se simte o femeie împlinită, pe toate planurile. Are o familie frumoasă, este mamă și este una dintre artistele noastre de top.

Chiar dacă este mai mereu pe drumuri, vedeta încearcă să-și facă timp suficient și pentru cei dragi, mai ales pentru fetița sa. Odată ajunsă acasă, potrivit propriilor mărtusirisi, ea devine o altă Andreea. Una copilăroasă, care se joacă împreuna cu fiica sa. Când vine însă vorba de treburile casnice, ei bine, nu artista este cea care se ocupă de acestea. Andreea Bălan evită să intre în bucătărie. Ea însăși mărturisește că nu știe să gătească!

”Și dacă aș avea timp, nu-mi place să stau în bucătărie. Chestiile astea se învață când ești puștoaică, adolescentă. Eu fiind în concerte în formula Andre, nu m-a învățat nimeni să gătesc, am mâncat numai pe drumuri, fast-food și prostii, nu am această plăcere. Știu să fac lucruri ușoare”, a declarat aceasta pentru Libertatea.

Andreea se consideră însă o norocoasă. Soțul său știe să gătească foarte bine și îi face toate poftele.

”Sunt nococoasă că soțul meu știe să gătescă. Există o compensare. Viața îți dă ce ai tu nevoie. El mă răsfață, îmi face tot ce am eu poftă. Fiecare om trebuie să treacă prin experiențe de viață, să treacă prin niște suferințe să-și dea seama de ce are nevoie. Eu mi-am dat seama trecând prin mai multe lucruri mai puțin plăcute că George este potrivit pentru mine să fac o familie. Trebuie să ai niște scopuri comune, nu să lucrezi împreună, ar interveni monotonia. Dacă nu ai nimic care să te lege, te desparți inevitabil peste câțiva ani. Eu am căutat pe cineva cu care să mă înțeleg și la acest capitol. Toare relațiile mele au fost cu artiști, nu am avut relație cu oameni normali”, a adăugat aceasta.