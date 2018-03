Mamă a unui băiețel, Nadine a renunțat definitv la muzică. Vedeta spune că la 41 de ani nu se mai vede pozând ca o divă.

În ultimii ani, viața lui Nadine s-a schimbat radical. Mulatra care făcea furori cu Școala vedetelor este acum împlinită pe plan personal. Este căsătorită cu Dragoș Apostolescu, de profesie avocat și are un băiețel superb. Nadine a renunțat definitv la muzică pentru că a considerat că această postură, de divă în lumina reflectoarelor, nu i se mai potrivește sub nicio formă.

”Acum fac seminare în toată țara, și scot din mine ce e mai bun. Nu-mi e dor de muzică, nu mă mai văd bâțâindu-mă acum pe scenă. Cântăreața e mare, umple scena, are părul umflat. Eu nu mai am chef, am 41 de ani. Să sug burta și să fac piruete nu-mi mai trebuie”, a mărturisit aceasta pentru Libertatea.