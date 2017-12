Inna va cânta de Revelion, așa cum o face de altfel în fiecare an. Ea va petrece însă prima zi din 2018 alături de mama și bunica sa.

Inna este artista care de ani buni nu a mai avut sărbători. În ajunul Crăciunului a cântat tocmai în Las Vegas, iar de Revelion o va face în România, de data aceasta în Piața Mare din Sibiu. Artista și-a propus însă să înceapă anul lângă mama sa, pe care a invitat-o să o însoțească. Așa cum de altfel, aceasta a făcut-o nu de puține ori.

”Mă aștept la un an nou, plin de bucurii și sănătate. Îmi doresc să fiu sănătoasă, să fiu alături de prietenii mei, și să am multe surprize frumoase”, a mărturisit artista referindu-se la ceea ce se așteaptă de la noul an.