În timp ce multe doamne și domnișoare aleg să se înfometeze pentru a avea siluetei Flaviei, dansatoarea de la „Neatza cu Răzvan și Dani” se apucă de mâncat încă de la 6 dimineața.

„Chiar mă întreb mereu cum fac femeile alea care nu mănâncă nimic. Eu nu mănânc carne de 12 ani. Nu știu dacă asta contează sau dacă a contribuit la silueta mea. Ce pot să vă zic, nu ca un secret, ci mai mult ca un pont, un lucru valabil pentru toate fetele, e că nu mănânc seara. După ora 18.00 nu mănânc aproape niciodată, mai ales că mă trezesc la 5.30. Și sportul, dar și stilul de viață sănătos contează mult”, ne-a explicat tânăra, completând că are și ea perioade când se mai îngrașă, ce-i drept, nu cu mai mult de un kilogram, dar asta doar atunci când, pe fond de oboseală, mănâncă extrem de multe dulciuri.

„Nu mănânc cartofi prăjiți noaptea sau jumătate de pâine. La dulciuri am avut o scăpare, trebuie să recunosc, acum câteva luni, pentru că eram superobosită. Atunci, am văzut diferențe și mi-am zis: Gata, mă opresc! Atunci am pus cred că aproape un kilogram”.

Flavia Mihășan e vegană de 12 ani și de 4 luni l-a corupt și pe Răzvan Simion

Faptul că este vegetariană de la 20 de ani a ajutat-o să-și mențină corpul armonios și să-și construiască o carieră în dans.

„Recunosc că am și grijă. Corpul meu nu e obișnuit să fie greoi, mai ales că dansez și mi-ar fi greu dacă aș fi mai grasă. Niciodată nu m-am gândit la asta atât de mult cum o fac alte femei, eu știu că așa trebuie să arăt, încap în blugii din liceu”, ne-a mărturisit Flavia.

Vedeta ne-a mai spus că dacă în urmă cu câțiva ani puțini dintre cunoscuți aveau același regim, acum, tot mai mulți oameni din jurul ei îi urmează exemplul:

„Am văzut că Răzvan de câteva luni nu mai mănâncă carne și mă bucur”. Este vorba despre Răzvan Simion, colegul ei de la „Neatza” și iubitul cântăreței Lidia Buble…

VIDEO: Bogdan Sorocan