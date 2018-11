Autobuzul a căzut în gol 50 de metri de pe podul aflat pe podul Yangtze, în orașul Chongqing, duminica trecută. Cel puțin 13 oameni au murit în urma incidentului, iar alți doi sunt dați dispăruți, scrie BBC.

Relatările inițiale dădeau de înțeles că autobuzul a încercat să evite un vehicul, însă imaginile de la bord arată că șoferul a fost lovit de o femeie. El n-a stat pe gânduri și a lovit-o înapoi. Ulterior, autobuzul a ajuns pe sensul opus și a plonjat în râu.

În filmarea șocantă, ceilalți pasageri pot fi auziți cum țipă.

Poliția susține că femeia care a lovit șoferul era supărată pentru că autobuzul nu a oprit la stația la care trebuia să coboare.

Imediat după ce autobuzul a ajuns în apa râului, o operațiune de salvare uriașă a fost lansată. La fața locului au fost trimise zeci de bărci de salvare și echipaje de pompieri pentru a scoate victimele din apă.

Imaginile îngrozitoare pot fi văzute mai jos.

Chongqing bus plunge: A fight between a passenger and the driver caused the bus to lose control and plunge into the Yangtze River, killing 15 people on board, according to a local police investigation. Video retrieved from the black box shows the last moment of the doomed bus. pic.twitter.com/hwsAjauMfL

— People’s Daily,China (@PDChina) November 2, 2018