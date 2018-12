Extrem de sinceră, Oana Radu povestea, acum 4 ani, că a reușit să slăbească pentru că a ținut o dietă drastică și a luat niște pastile care îi tăiau pofta de mâncare. La fel de sinceră, artista a recunoscut că acum, la 25 de ani, nu mai e la fel de slabă ca după regimul respectiv. A pus la loc 15 kilograme! N-o deranjează, din contră, pentru că era nefericită când era foarte slabă, fiindcă trebuie să se înfometeze și era frustrant.

„Am întrerupt dieta, dar mă simt extrem de bine în pielea mea. De fapt, mă simțeam până acum o săptămână, când am reluat dieta. Sunt de părere că trebuie să fii foarte asumat. Eu am slăbit 60 de kilograme și m-am îngrășat mult mai puțin. Sunt scundă, se vede imediat, ăsta e defectul meu. Ca idee, oamenii deja îmi scriu că m-am îngrășat la loc. Nu-mi pasă de lucrurile astea, pentru că oamenii sunt superficiali. Eu în momentul în care nu m-am mai simțit bine în pielea mea am reluat dieta. M-am îngrășat pentru că-mi place mâncarea. Foarte mult. Sunt foarte mâncăcioasă și ăsta e motivul pentru care m-am îngrășat. Să nu credeți, Doamne ferește, că sufăr de vreo boală sau am fost în vreo depresie, pur și simplu îmi place mâncarea la nebunie”, ne-a explicat fosta concurentă de la „Vocea României”.

Oana Radu a pus la loc 15 kilograme și a intrat din nou la dietă

Oana încearcă să găsească o punte între cum era acum 4 ani, când avea 120 de kilograme și Oana cea la 58 de kilograme, așa că în momentul de față a reluat dieta. Artista spune că nu vrea nici prea slabă, dar nici iar să nu o mai încapă hainele.

„E o vorbă: «Cine te place, te place și așa». Nu e adevărat. Nu te poți plăcea când vezi că nu te mai cuprind hainele, soțul nu te place când ești cât patul, dar cred că tu trebuie să decizi care este cea mai bună formă a ta. Eu m-am simțit bine mai grasă. Acum nu mă mai simt. Totul e în funcție de noi. Eu sunt un om sincer și sper ca oamenii de acasă și mai ales grăsuțele să empatizeze cu mine și să înțeleagă că toate vin la momentul la care trebuie să vină”, a mai completat artista.

VIDEO: Cosmin Nistor/ FOTO: Dumitru Angelescu

