Devenit cunoscut în urma telenovelelor în care a jucat, Pavel Bartoș și-a consolidat apoi cariera prin show-urile de succes „Românii au talent” și „Vocea României”, din care face parte de ani buni. Actorul ne-a vorbit despre cum a fost începutul lui și cât de greu a fost drumul până la celebritate.

„În meseria de actor sunt sacrificii multe. Cine se gândește că va intra în facultate, iar a doua zi va fi pe sticlă sau la teatru se înșală. E foarte multă muncă, care te poate face să te răzgândești. E un anume tip de umilință, să nu crezi că ești cel mai tare din parcare. Munca e de bază, talentul e undeva la 20-30% din această… să-i zicem «afacere». Munca e de bază. Să nu renunți. Te va durea, n-o să întâlnești cei mai buni oameni în anumite momente ale vieții tale, dar vei învăța din asta să nu te lași doborât”, a declarat vedeta de la PRO TV pentru Libertatea.

Pavel n-a fost ocolit de îndoieli de-a lungul acestui drum, însă familia l-a ajutat să-și găsească echilibrul:

„Am avut momente când m-am întrebat de ce e așa de greu. Eu am avut un traseu mai lung, întâi la teatrul din Cluj, apoi la Satu Mare, Timișoara și București. Am trecut prin mii de situații. Mi-am dorit cu ardoare să mi se întâmple lucruri extraordinare și mi s-au întâmplat și m-au făcut să cred și mai tare în mine și în faptul că am ales drumul cel bun. Un rol important, care mi-a dat echilibru, l-a avut familia mea, în tot acest tăvălug – televiziune, teatru. De acolo mi-am tras lucrurile bune”.