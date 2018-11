Încă de la începutul carierei, până să devină un nume cunoscut în muzica autohtonă, Raoul a avut norocul să fie protejatul unor artiste de top, precum Mirabela Dauer sau Maria Dragomiroiu, alături de care a ajuns să cutreiere toată lumea. Nici una din călătoriile sale în interes profesional nu l-au determinat să părăsească însă România.

Artistul mărturisește că a avut ocazia să se stabilească în America, unde are mulți prieteni. Dar a refuzat fără să stea pe gânduri.

„Meseria, faptul că sunt cântăreț m-a ajutat să călătoresc în toate țările lumii. În Europa, America, Asia, Canada am găsit suficiente locuri unde mi-ar fi plăcut să stau, dar nu definitiv. Cânt foarte mult pentru diaspora, am avut evenimente în Germania, Italia, Spania, dar și în America și în Canada. Nu există lună în care să nu fiu plecat, singur sau cu Mirabela, cu Maria Dragomiroiu. Însă nu aș putea locui altundeva decât în România. E cea mai frumoasă țară pe care am cunoscut-o, are de toate. Există multe locuri superbe. În România, unul din zece români mă salută și asta mă face fericit. Sunt privilegiat. Aici oamenii sunt altfel. Am avut ocazia să mă stabilesc în SUA, dar am refuzat”, a declarat Raoul pentru Libertatea.