Silvia se numără printre acele mămici care aleg să-și trateze copiii ca pe niște oameni mari, fără să-i menajeze, însă care pun piciorul în prag atunci când este cazul. Dovadă că, la petrecerea revistei Elle, Silvia a pedepsit-o pe micuță cu o oră înainte de eveniment și a lăsat-o acasă, deși îi promisese că o duce la un eveniment monden. „Am vrut să o aduc la petrecere. Deja mă gândisem la o ținută foarte exatravagantă pentru ea și înainte să plec din casă m-a supărat. Aveam un cadou pe care îl păstram în frigier de două luni, era comestibil și mi-a spus că vrea să-l mănânce. I-am zis că nu, i-am explicat. Azi (n.r. – săptămâna trecută), mâncase cadoul. Am crezut că mă sufoc. Eram îmbrăcată cu rochia asta lungă că altfel o prindeam. Mama mă ținea, ca să o las în pace. Nu sunt agresivă, dar era ceva la care țineam extraordinar de tare. Din cauza asta a rămas acasă”, ne-a spus Silvia.

Silvia Popescu de la „Bravo, ai stil!” are o relație sinceră cu fiica ei pe care o crește singură

Poate și faptul că este o mamă singură a făcut-o pe Silvia să își creeze o relație mai specială cu fiica ei, punând pe primul plan sinceritatea. Această sinceritate a Silviei poate fi una criticată de alți părinți, însă ei i se pare că este de datoria ei să fie fermă cu fiica ei. „Eu sunt o mamă destul de nebunatică și destul de copilăroasă. O las să facă tot ce vrea și când spun orice chiar e orice. O las să facă foarte multe chestii pe care mulți alți părinți poate nu le permit copiilor. Însă eu sunt și foarte severă. Când vine vorba despre școală, despre comportament vizavi de alte persoane, sunt extrem de severă. Sau chiar de lucrurile pe care le face. Ea de multe ori îmi cere părerea atunci când desenează sau pictează și îi spun părerea sinceră. Că nu-mi place. Eu nu cred că trebuie să încurajezi un copil când nu are talent și știi clar că nu are talent. Nu pot să-i spun cât de frumos desenează, când ea nu a făcut nimic deosebit. Îi spun că are talente, are calități în alte domenii, spre exemplu la cântat, însă nu și la pictură. Așa sunt în toate aspectele vieții ei', ne-a mai spus tânăra, completând că deși fiica ei este una extrem de „dezghețată” și îi este permis să facă absolut orice dorește, trebuie să știe ierahia din casă. Atunci când ne certăm, eu duc discuția în așa fel încât să nu pară că ne certăm, ci să înțeleagă că eu sunt superiorul deocamdată și că eu aduc banul în casă și când aduci banul tu, tai și spânzuri. Glumesc. Dar ne certăm. Are replici și îi permit asta, însă cu măsură. Cam asta e ideea”.

VIDEO: Bogdan Sorocan