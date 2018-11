Extravaganțele Silviei nu s-au oprit doar la o rochie spectaculoasă, ci și la modul în care și-a făcut apariția.

„Eu survolez la aceste petreceri doar cu elicopterul personal, îl țin într-o cutie, iar cutia o port sub rochie pentru că nu vreau să aibă acces toată lumea la el. Am aterizat în curte, n-a fost nici măcar o problemă. După totul a decurs conform planului, planul nefiind niciunul. Eu venind cu taxiul', ne-a spus Silvia în stilu-i deja caracterisitic.

Lăsând însă gluma la o parte, tânăra ne-a mărturisit că încă nu a atins nivelul financiar care să-i permită să vină cu avion la petrecerile private, ci că taxiul este cel care a adus-o și marți la Palatul Parlamentului. „La mine se rup lucruri, se agață, dar în seara asta am avut mare grijă pentru că port creația unui designer român. De obicei nu fac acest lucru, se știe foarte clar, dar mi-a plăcut foarte mult pentru acest eveniment. Și lăsând gluma la o parte am venit cu taxiul și am avut loc pentru că ea se asamblează. Deși pare o construcție care încorsetează, nu e deloc așa. Este destul de flexibilă ca și personalitatea mea de altfel'.

Silvia Popescu a câștigat titlul de cea mai extravagantă ținută la Elle Style Awards 2018 cu o rochie semnată de un designer român

Rochia cu care Silvia Popescu a câștigat premiul de cea mai extravagantă rochie, îndeplinind cu succes dress code-ul din acest an impus de revista Elle: noire/ glitter/ extravagantza, este semnată de un designer român, iar Silvia s-a decis pe ultima sută de metri să o îmbrace. „Nu am vrut inițial să apar la acest eveniment pentru că nu aveam o ținută, însă mi-a scris Paul un mesaj și am răspuns. Mi-a spus că are ceva pentru mine, ceva doar eu aș putea să port. Când am văzut rochia mi-a atras atenția imediat și am vrut musai să o văd în realitate pentru că de multe ori lucrurile în realitate nu sunt ca cele din poze. Așa am decis să o pun la acest eveniment grandios și se pare că a plăcut'.

VIDEO: Bogdan Sorocan