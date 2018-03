Sindicaliști Telekom în greva foamei. Bărbații sunt dispuși să stea în fața Guvernului în greva foamei până când vor fi ascultați. Susțin că în companie s-au făcut disponibilizări abuzive iar membrii sindicatului sunt de fapt hărțuiți de conducere. Cei doi au trimis petiții și plângeri către toate instituțiile statului și așteaptă un răspuns. Compania respinge acuzațiile.

În soarele amiezii, doi bărbați, cu veste albe pe care scrie cu carioca „Greva foamei” dezbat cu trei jandarmi. Oamenii legii dau împăciuitor din cap. „Ne-au dat afară, am mers la toate instituțiile statului. La trei luni după ce m-au dat afară, au dat-o și pe soția mea afară”, spune unul dintre bărbați. „Vă înțelegem, dar trebuie să vă legitimăm”. Pleacă jandarmii, vin polițiștii, apoi alți jandarmi. Legitimare peste legitimare.

Cei doi bărbați sunt angajați ai companiei Telekom, membri ai Sindicatului Național Telecomunicații Mobile (SNTM). „Eu am fost concediat abuziv de către această companie, de către acești manageri acum un an de zile, am fost discriminat la lcoul de muncă și am o decizie de la Consiliul pentru Combaterea Discriminării care atestă că am fost discriminat la locul de muncă. Am o hotărâte în instanță după un an de zile cum că am fost concediat abuziv. Bineînțeles că n-au avut ce să facă și au trebuit să respecte decizia instanței și am fost reintegrate. Reintegrat înseamnă că sunt obligat să vin la muncă, nu am calculator, nu am mail, nu am absolut nimic, mai mult decât atât, sunt izolat într-o clădirea a Telekomului în care își mai desfășoară activitatea doar vreo 10-15 persoane”, povestește Lucian Petre, prim-vicepreședinte al SNTM.

„Protestul nostru deja a depășit sfera Telekom”

„Este o decizie unilaterală a voinței mele proprii în sensul în care după trei ani de zile în care am sesizat instituțiile statului român în cascadă, începând cu Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București, inspecția muncii, ministerul muncii, inclusive guvernul României condus la vremea aceea de domnul Tudose, am fost și am depus un memoriu domnului președinte Iohannis. Nimeni până în prezent nu a făcut absolut nimic”, spune și Florin Bică, președintele SNTM. „Nu doresc să fiu patetic. Protestul nostru deja a depășit sfera Telekom. Din punctul meu de vedere, ca părinte, ca soț, cap al familiei, amenințat fiind, având o plângere penală împotriva companiei pentru amenințare, șantaj și mituire, pentru că am fost mituit pentru a trece sub tăcere aceste lucruri, sunt nevoit de situația întregii țări, a faptului că multinaționalele… Aseară m-a sunat un coleg de la Ericsson și mi-a spus că a luat comunicatul nostru, a scos SNT Telekom și a pus Ericsson și spețele noastre sunt identice”, completează Florin Bică.

Ce acuză ei este felul în care sunt tratați angajații și amenințați. „Am primit de la un membru al nostru un telefon în sensul în care pe fluturașul de salariu a sesizat o diferență în minus de 950 de lei. Și mă întreba în calitate de membru de sindicat dacă știu ceva în acest sens. Evident că nu am astfel de cunoștințe. De altfel, dialogul social este derizoriu. Săptămâna trecută am fost sesizat de un alt membru de sindicat care după 34 de ani în condițiile în care acesta era încadrat ca inginer senior în muncă. A constatat că peste noapte a fost trecut în fluturașul de plată dispecer. Avem în ultimul an de zile o mie de salariați sau peste o mie de salariați dați afară. Au fost forțați să își dea demisia cu propria mână pentru a nu se înregistra nicăieri. Sunt niște situații în care încălcările dreptului lucrătorilor, drepturile umane, și vorbim de multe alte drepturi constituționale sunt luate pur și simplu într-o batjocură”, explică președintele SNTM.

În scurtă vreme vine o ambulanță, fiindcă bărbatul este cardiac, și îi acordă primul ajutor. Dar protestul lor continuă. Conducerea companiei Telekom respinge acuzațiile: „Echipa de management din cadrul Grupului Telekom România a fost și rămane deschisă dialogului social și oricăror sugestii și critici adresate cu bună credință și într-un mod constructiv, în interesul salariaților și al companiilor din grup.”