Cel mai bun somelier din Franța vorbește despre cele mai bune vinuri din lume, la București. Cu ce mâncăruri merg vinurile albe, rose sau roșii.

Dominique Laporte așteaptă să i se toarne licoarea arămie în pahar. Ține paharul de picior și îl rotește ușor cât să vadă lacrimile lăsate de vin pe cristal. Apoi gustă generos și barbotează lichidul în gură bine înainte să-l înghită. Dominique Laporte este somelierul votat numărul 1 în Franța. Iar Franța este patria vinurilor. A venit în România, recunoscută în lume pentru cultura de viță de vie, pentru un eveniment de degustare a celor mai bune vinuri din lume.

Cele mai bune vinuri din lume nu sunt și cele mai scumpe

Așa că ne face un tur în toată Europa viticolă, doar trecând de la o masă la alta. Am pus piciorul în Franța și ni se urează: „Bine ați venit la Provence!”.

„Merge foarte bine cu salate, poate cu puțin somon, chiar afumat. Salatele sunt potrivite, cele cu avocado, cu struguri, ceva foarte proaspăt pentru că trebuie să guști ceva apropiat de vinul alb, un gust fresh și mineralizat. E foarte ușor de băut și parfumat și perfect pentru genul de vreme ca cea de azi”, ne lămurește Dominique și zâmbește.

Neeleganta întrebare: „cât costă acest vin?” primește, de la Arnaud Ramecourt, reprezentantul podgoriei, elegantul răspuns: „Prețul depinde de calitatea vinului, dar vorbim despre un rose premium, bine echilibrat, reprezentantiv pentru Provence, așa că prețul n-ar trebui să fie criteriul principal”.

La doi pași ne așteaptă Spania cu vinurile sale bogate, inconfundabile. Dominique ne spune că îți poți da seama de originile unui vin după gust. Evident, dacă știi să savurezi un vin. Agustin Vidal toarnă câteva picături în pahare și ne avertizează din start: „A fost selectat ca fiind cel mai bun vin din Spania și al doilea cel mai bun din lume, de către consumatori”. Așa că îl guști parcă cu o atenție sporită.

„Este un vin tipic pentru Spania unde este vremea foarte bună și soare mereu. E un vin pe care nu-l poți avea în România sau în Germania”, spune după degustare Dominique și îl credem pe cuvânt.

Ne preia Bogdan Tănăsoiu, producător de vinuri român stabilit în Franța. Ne invită în Bordeaux, altă regiune cunoscută pentru vinurile sale. „Acesta este un vin alb din Bordeaux, 100% Sauvignion Blanc, care a fost învechit timp de șase luni în butoi de 225 de litri. Producția totală este de doar 60 de mii de sticle pe an”. Vinul ăsta merge în primul rând cu prietenii alături, dacă nu sunt prieteni nu se poate, și după aceea cu pește, cu salată, cu lucruri lejere”, explică acesta.

În ce pahare se bea șampania

Dominique Laporte ne explică și că șampania nu se bea doar în paharele subțiri cu care ne-am obișnuit. Putem prea bine să folosim pahare de vin alb. „Dacă folosești unul subțire nu ai același parfum. Și mărimea este bună pentru că la restaurante nu primești multă șampanie, dar plătești mult”, glumește somelierul.

Ne întoarcem în România. George Chendi, proprietarul Smartdrinks.ro, ne prezintă o gamă de vinuri albe, rose și roșii care deși sunt realizate în România, strugurii pot fi de oriunde din lume. „Un an poate fi făcut în Franța, un an poate fi făcut în România, un an poate fi făcut în Spania, deoarece am considerat că toată lumea este podgoria noastră”, spune acesta.

Vinul Vila Babiciu se găsește și în supermarketuri, la un preț de 25-30 de lei. Dacă vreți să încercați vinuri mai scumpe, se găsesc diferite sortimente online la prețuri până la 300 de lei.

