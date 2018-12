VIDEO | Trupa Voltaj a transmis un mesaj de încurajare handbalistelor tricolore: ”Fetelor sunteți cele mai tari!”

Cântărețul le-a transmis un mesaj de încurajare jucătoarelor, cu ocazia concertului susținut, joi seară, în Parcul Sebastian din București: „Fetelor sunteți cele mai tari! Noi, de aici, vă ținem pumnii să câștigați și să veniți cu marele trofeu acasă, în România!”.



Călin Goia a comentat pentru Libertatea: „Fetele m-au impresionat. Am remarcat energia cu care cântă și faptul că simțeau că o fac pentru România. Suntem foarte fericiți că am făcut și noi ceva pentru România. Scopul oricărui artist este ca mesajul lui să ajungă la inimele oamenilor. Mă bucur că mesajul nostru a ajuns și la handbalistele din națională și le motivează. Ne mândrim cu performanțele handbalistelor și sperăm să ajungă cât mai sus. Mai sus de locul 2. Simona Halep a demonstrat că și în România se poate face performanță la cel mai înalt nivel”.

Solitul a continuat: „Fetele de handbal trebuie să creadă în forțele lor, au potențial. Noi le încurajăm. Cred că ar trebui să ieșim în stradă, să ne bucurăm pentru orice performanță românească, nu doar după victoriile de la fotbal. Nu e tot una bucuria manifestată pe social media, cu bucuria strigată în stradă. Am simțit-o personal când eram la Eurovision. Bucuria din stradă transmite o energie nebănuită. Trebuie să ne bucurăm și să îndrăznim să visăm la lucruri mărețe. Că le reușim sau nu vom vedea. Dacă nu-ți fixezi obiective mari nu poți face performanță. Suntem dispuși să cântăm gratis la sosirea naționalei de handbal. Fetele trebuie așteptate la aeroport, chiar dacă nu vor cuceri medaliile de aur”.

Naționala României s-a mutat la Nancy pentru meciurile din Grupa principală 2. În primul meci, tricolorele întâlnesc Olanda, duminică, de la ora 19:00 (TVR 1, TVR HD).



Melodia trupei Voltaj „Din toată inima”.



Versuri Voltaj – Din toată inima

Am mers pe sârmă de o mie de ori

Şi nici măcar nu am avut vreun antrenor

Nici vreun ajutor.

Am dat-o-n bară de o mie de ori

Dar e un Hagi-n mine care ştie să dea gol

Să mă facă-nvingător.

Refren:

Viaţa trece în viteză

Îi pun două puncte şi o paranteză,

Şi oricât mi-ar fi de greu

Pe-un picior de plai mă găseşti mereu.

Îmi cere inima s-o mai spun o dată

Asta e ţara mea, jur că-i minunată,

Cei care simt la fel, să-nceapă nebunia

Din toată inima, pentru România. (x2)

Din toată inima, pentru România.

Aici rămân, chiar dacă nu-i uşor

Căci Vlaicu mi-a dat aripi ca să pot să zbor

Deasupra tuturor.

Francezii poate că ar trebui

Să-nveţe că nu se pronunţă „Brancusi”

Regret, dar c’est la vie.

Refren:

Viaţa trece în viteză

Îi pun două puncte şi o paranteză,

Şi oricât mi-ar fi de greu

Pe-un picior de plai mă găseşti mereu.

Îmi cere inima s-o mai spun o dată

Asta e ţara mea, jur că-i minunată,

Cei care simt la fel, să-nceapă nebunia

Din toată inima, pentru România. (x4)