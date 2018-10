Pe 25 octombrie se sărbătoreşte în fiecare an Ziua Armatei Române, pentru a comemora ofensiva din Carei, din 1944, prin care a fost eliberat şi ultimul oraş românesc de sub ocupaţie. Ziua are şi o strânsă legătură cu Regele Mihai I. Ofensiva de la Carei a început chiar de ziua de naştere a fostului monarh.

În Parcul Carol, manifestaţiile au început la ora 15.00, în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis şi a premierului Viorica Dăncilă. La evenimente nu au participat însă prea mulţi spectatori. Unul dintre motive este şi ora la care acestea sunt programate.

În cadrul ceremoniei, preşedintele Klaus Iohannis a acordat drapelul de luptă Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale.

Au fost depuse coroane de flori din partea Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, MAI, MApN, Camerei Deputaţilor şi Senatului. În momentul în care Viorica Dăncilă a fost chemată pentru a depune coroana de flori, a chemat întregul Cabinet alături de ea, fapt mai puţin uzual la astfel de evenimente.