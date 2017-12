VIDEO/Secretele tulnicăresei Argentina. Știe să ”citească” vremea în creanga de brad și în firul ierbii

Printre rapsozii populari pe care îi vedem lângă naistul Nicolae Voiculeț în concerte, apare și figura aparte a Argentinei Floca, tulnicăreasa din comuna Avram Iancu, județul Alba. De câte ori are un concert, se urcă în autocar la 5 dimineața și seara e pe scenă, în costum popular, cu un tricolor mare pe ea, ca să se vadă și din ultimul rând – și cu bizarul tulnic în mâini. Argentina e fostă învățătoare și știe atât de multe lucruri, că te minunezi. Cum ar, de exemplu, starea vremii!

În comuna Avram Iancu nu are nimeni nevoie de meteorolog, întrucât oamenii se ghidează după natură și știu când plouă sau e secetă. Moștenite de la bunici și străbunici, obiceiurile locului rămân neschimbate, cu toată tehnologia prezentului. Venită la București pentru noi concerte din proiectul Centenarului, Argentina a explicat, pentru Libertatea, cum află ea starea vremii. “Puteți să încercați și dumneavoastră. Cel mai bun meteorolog este bradul de Crăciun. După ce este sfințit, la Bobotează, de preot, a treia bucată de jos în sus se lasă întreagă, se ia coaja de pe ea și rămâne cu o parte din tulpină. Și se lipește de casă. Când este ridicată, înseamnă că va fi vreme bună, când este lăsată, e vreme rea. Vara este foarte simplu. Se înnoadă firele de iarbă și știu dacă plouă sau nu. Înnod de trei ori. Dacă nu se rup, înseamnă că nu plouă. Dacă se rup, plouă. Poate să fie cât de senin”, spune tulnicăreasa.

A luat un copil de suflet

După 40 de ani de catedră, Argentina este acum pensionară. Asta nu înseamnă că stă, ba dimpotrivă, n-are pic de tihnă. Are o gospodărie mare, cu 40 de găini, porci și vacă. Din când în când, merge la un club unde …dresează șoimi. Și povestea ei fascinantă mai are un capitol: a luat de suflet un băiat, Cătălin. “I-am pus o singură condiție: să-și termine școala. Și i-am dat o cameră, să stea la mine. Și îi dau mâncare…Provine dintr-o casă de copii. A împlinit 18 ani, trebuia să meargă în altă parte, copilul n-a vrut, s-a atașat de mine, fiindu-mi elev. E foarte cuminte, îmi spune ”mamă”. E la mine de anul trecut, din iulie. Face școala de bucătari-ospătari. O meserie frumoasă, m-ajută și-acasă, mai face și mâncare. Se pricepe. Și mai fură de la mine ce nu! Dacă ce face el nu-I bine, atunci îi spun eu ce să facă. Și eu mă pricep, duc moștenirea mai departe de la mama mea, care făcea mâncare la nunți, botezuri”, ne-a povestit ea. Cătălin face parte acum din familie și o consideră pe Argentina mama lui, că doar l-a luat sub aripa ei când avea mai multă nevoie.

România 100 – concerte într-o sută de sate

Cei care vor s-o asculte cântând la tulnic – instrument vechi de câteva mii de ani, după cum spune Argentina – o pot face urmărind programul naistului Nicolae Voiculeț, România 100. El și echipa lui concertează într-o sută de sate românești și au ales trei locuri simbol– biserica, cimitirul și școala. Un proiect amplu, ce se desfășoară deja și continuă până la 1 decembrie 2018. Spectacolele fac parte din programul guvernamental organizat cu ocazia Centenarului Marii Uniri. Artiști veniți din mai multe zone ale țării s-au alăturat naistului Voiculeț și cu toții bat țara în lung și-n lat, fiecare cu bucata lui de istorie și tradiție locală, pe care a ales s-o cânte. Argentina duce mândră peste tot povestea lui Avram Iancu, pe care îl simte mereu aproape și despre care spune că e sufletul ei. De altfel, în comuna ei există și un muzeu dedicat Crăișorului Munților, creat chiar în casa în care s-a născut faimosul revoluționar. Casa, construită la începutul anului 1800, cuprinde multe obiecte personale ale lui Avram Iancu – fluiere, săbii, documente școlare și chiar testamentul său. Până și sala de consiliu a primăriei are pe perete un portet uriaș al lui Avram Iancu!